Recentemente, Justin Bieber esteve no programa de James Corden onde foi desafiado a fazer um ranking com algumas das amigas da mulher, Hailey Bieber. O artista acabou por referir os nomes de Kendall Jenner, Gigi Hadid e Cara Delevingne, segundo uma ordem das que mais gosta até as que menos gosta.

Incomodada por ter ficado em último lugar, Cara Delevingne comentou o assunto na sua conta de Instagram referindo: "Agora vs. antes. Se não tens nada contra mim, por que não me desbloqueias? Amo-te, Hailey - ele deveria ter comido o pénis de touro", comentou referindo-se à consequência que o cantor teria de cumprir caso se recusasse à responder à pergunta.

Quando respondeu ao desafio, Justin fez saber que não tinha nada com Cara, apenas que não passava muito tempo com ela. Contudo, a justificação parece não ter sido aceite...

