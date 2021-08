Não param as novidades sobre as férias de Manuel Luís Goucha e do seu marido, Rui Oliveira, no Alentejo.

Tal como fez ao longo da semana, esta sexta-feira o apresentador voltou a partilhar com os seus seguidores do Instagram um novo vídeo que nos mostra como foi passado o dia do casal.

Tudo começou com um almoço animado, onde Goucha e Rui colocaram à prova os dotes para o canto. O casal deu voz ao tema 'Como é Grande o Meu Amor por Você', de Roberto Carlos.

"Não vem mais vinho para esta mesa", brinca Goucha ao revelar as divertidas imagens.

Seguiu-se um momento de dança, com um solo do apresentador da TVI, e, depois da sesta, Goucha e Rui foram à pesca na barragem... momento de calmaria que voltou a ser interrompido por cantoria e muita dança.

O melhor é mesmo ver o vídeo:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Manuel Luis Goucha (@mlgoucha)

