A cantora que representou a França no Festival Eurovisão da Canção de 2018 em Lisboa foi mãe pela primeira vez aos 35 anos. Émilie Satt e o marido, o instrumentista, corista e produtor de 38 anos Jean-Karl Lucas, com quem forma o duo musical Madame Monsieur desde 2013, escolheram César para o nome do primeiro filho. "Depois, penso que o levaremos connosco [em digressão] mas agora vamos parar um pouco para o mimar e para cantar para ele", confessou a artista francesa à revista France Dimanche.

Casados desde 2016, Émilie Satt e Jean-Karl Lucas interpretaram "Mercy" no palco da Altice Arena no ano em que a israelita Netta Barzilai venceu o popular eurofestival com "Toy", terminando em décimo-terceiro lugar na final do concurso. Nesse ano, os Madame Monsieur vieram a Portugal três vezes. Em fevereiro, para gravar o vídeo de apresentação do certame, em Viana do Castelo. Em maio, para o festival. E, em setembro, para atuar num espetáculo eurovisivo realizado anualmente em Setúbal.

Apesar de terem ficado rendidos ao nosso país, como então admitiram em declarações exclusivas ao Modern Life, todas as fotografias dessa época foram, entretanto, apagadas do Instagram da dupla. "Lisboa é uma cidade alegre, com muita cor. As pessoas têm um ar feliz", elogiou ela. "Tem muita paz", afirmou ele. A capital portuguesa foi também uma das eleitas do grupo para servir de cenário ao vídeo promocional de "Mercy", canção que conta a história de uma bebé nascida após a mãe, refugiada, ser resgatada no mar.