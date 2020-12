Ludmilla, de 25 anos, resolveu apagar as suas contas oficiais de Instagram e Twitter após ter sido alvo de constantes comentários racistas.

A cantora expôs alguns dos comentários preconceituosos de que é alvo constantemente e afirmou que tomará providências para que as pessoas em questão sejam punidas.

"Vocês não têm noção do que eu passo com essas pessoas. São 24 horas por dia de comentários racistas em todas as minhas postagens, mas eu estou a tirar print de tudo porque isto é crime e vai pagar um por um", começa por afirmar.

"Se eu deixasse a minha conta com um de vocês durante um dia, duvido que vocês aguentassem seguir de cabeça erguida com tantos comentários racistas que recebo, todos os dias... das mesmas pessoas, criminosos escorados no virtual, vivem para ofender o outro", apontou sem seguida.

Pouco depois, as contas de Ludmilla foram desativadas.

