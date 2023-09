A cantora Lorde está a lutar contra uma condição que a tem deixado doente em diversas ocasiões, mas que a artista não sabe exatamente de que se trata.

A cantora, de 26 anos, parou de tomar a medicação que tomava regularmente há mais de uma década e adoeceu por diversas vezes.

Na sua Newsletter, a cantora mostrou aos fãs: "O pequeno comprimido amarelo que tomei todas as manhãs durante milhares de manhãs desde os 15 anos", escreveu, mostrando o comprimido em questão e revelando que tem estado doente. "O meu intestino não está a funcionar bem, a minha pele está pior do que nunca, já fiquei doente meia dúzia de vezes".

A cantora explicou que ela "nunca ouviu realmente" o seu corpo e tem tentado usar este ano para se concentrar na sua saúde, depois de a "ignorar" por tanto tempo.

"Percebi no início deste ano que ouvir o meu corpo é difícil para mim, é algo que nunca aprendi a fazer. Tenho tentado ensinar isso a mim mesma este ano, mas na verdade tem sido difícil, um confronto que me deixou totalmente consciente de todas as vezes que eu o ignorei ou não lhe dei o que ele precisava, tomei um punhado de comprimidos e segui em frente", revelou.

No entanto, a artista olha para este ano de 2023 de forma positiva. "Eu sei que vou recordar este ano com carinho e um pouco de admiração, sabendo que foi o ano em que tudo foi colocado no seu lugar", acrescentou ainda a cantora.

