Morreu a cantora Lee Min, da dupla As One, que dividia com Crystal. A notícia foi confirmada pela sua agência, a BrandNew Music, junto do jornal coreano Hankook Ilbo, esta quarta-feira, 6 de agosto.

"É verdade que a Lee Min morreu", disse um representante ao The Korea Herald, cita a Forbes.

"A polícia está a investigar as circunstância exatas", acrescentou, referindo-se ao facto de a cantora ter sido encontrada já sem vida em casa na passada terça-feira, dia 5 de agosto.

O Soompi, que também noticiou a morte da artista, revelou que um representante da BrandNew Music disse ainda: "O marido da Lee Min encontrou-a quando regressou a casa. A polícia está conduzir uma investigação. Pedimos que as pessoas se abstenham de especulações excessivas até que os resultados sejam divulgados."

Lee Min nasceu no dia 15 de dezembro de 1978, em Seul, Correia do Sul, e mudou-se para os Estados Unidos com a família quando tinha apenas oito meses.

A cantora cresceu em Los Angeles, na Califórnia, a mesma cidade da colega da banda As One, Crystal. Formou-se na Fairfax High School, a escola no sul da Califórnia cujos ex-alunos incluem Mila Kunis, Demi Moore e Anthony Kiedis, cantor dos Red Hot Chili Peppers, relata ainda a Forbes.

Foi em 1999 que Lee Min e Crystal estrearam-se como a dupla de R&B As One. O primeiro álbum, 'Day by Day', foi lançado no dia 23 de novembro desse ano. Entre os sucessos da dupla destacam-se os temas 'Want and Resent', 'You're Welcome' e 'Do You Have to Be Sorry'.

Quando lançaram o quatro álbum, 'Restoration', em 2004, a dupla assinou com a EMI Korea e juntou-se a grande nomes de K-pop da época, como DJ DOC e o grupo feminino Baby VOX.

Desde 2012 que As One passaram a trabalhar com a BrandNew Music, que é uma empresa no ramo da música fundada em 2011 pelo rapper e produtor coreano Rhymer.

Entre 2017 e 2019, As One fizeram uma pausa para se focarem nas suas vidas pessoais. No entanto, as artistas regressaram ao mundo da música em 2019 com o single 'It's OK Not to Be OK', que contou com a participação do cantor popular Lee Dae-hwi, membro da primeira boy band da BrandNew Music, AB6IX.

