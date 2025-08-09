Semanas depois da morte de Malcolm-Jamal Warner, a mãe do ator, Pamela Warner, criou uma página no Instagram em sua homenagem, 'Malcolm-Jamal Warner Living Legacy'.

E foi ao fazer a primeira publicação na referida página que Pamela Warner se manifestou pela primeira vez depois da morte do filho.

"Esta é a conta oficial em homenagem ao Malcolm-Jamal Warner, administrada com carinho pela sua mãe, Pamela Warner. Nas próximas semanas e meses, partilharemos atualizações sobre o trabalho que está a ser feito em sua memória. Obrigada por estarem aqui e se manterem ligados", pode ler-se na partilha.

Na descrição da página, pode ler-se: "Conta oficial em homenagem ao Malcolm-Jamal Warner. Um espaço dedicado a celebrar o seu legado e a partilhar atualizações sobre futuras iniciativas em seu nome."

Mas não ficou por aqui e, entretanto, fez uma nova publicação na rede social com uma emotiva mensagem, esta sexta-feira, dia 8 de agosto.

"Nem preciso de dizer que os nossos corações estão partidos com a perda do Malcolm", começou por introduzir.

"Ele era um homem gentil e amoroso, com um coração enorme pela humanidade. Ele queria que todos tivessem consciência da sua força interior e que pudessem ter sucesso, realizar e transformar-se. Esta foi a sua mais recente missão e trabalho, transformação, para que vocês estivessem totalmente presentes na sua vida", disse.

De seguida, Pamela Warner destacou que Malcolm-Jamal Warner era um "marido, pai e filho excecional - um homem profundamente apaixonado pela vida, pela mulher e pela filha".

"Ele não era apenas o meu filho, mas também o meu professor, treinador, confidente, parceiro de negócios e melhor amigo. Era o filho de quem o seu pai tinha imenso orgulho e que amava intensa e incondicionalmente", realçou.

"Era apaixonado pela magia de ser ator, sempre a estudar e a aprimorar a sua arte. Embora tenha começado a jornada musical um pouco mais tarde, aos 26 anos, destacou-se como baixista e formou a sua própria banda, Miles Long", lembrou também, referindo que o filho "lançou quatro álbuns", contou com "duas nomeações aos prémios Grammy" e recebeu um deles.

"O Malcolm deixou uma marca inesquecível no mundo e em muitos corações. Todos os que o conheceram, mesmo que fugazmente, sentiram-se melhores por causa desse encontro", acrescentou.

"Sou muito abençoada por ele me ter escolhido para ser sua mãe, para vir ao mundo através das águas do meu ventre. É uma honra e uma bênção que me acompanharão todos os dias da minha vida", partilhou.

"Para aqueles que estão perdidos, aflitos com a repentina partida dele, que anseiam pela sua presença ou simplesmente por ouvir a sua voz mais uma vez, por ver o seu sorriso mais uma vez, confortem-se por saber que ele estava em paz e, mais importante, não sofreu", realçou na mesma partilha.

"O Malcolm nasceu e fez a sua transição através da água. Este era o seu momento. A sua missão na Terra tinha sido cumprida", pode ainda ler-se no mesmo desabafo.

De recordar que o ator Malcolm-Jamal Warner morreu no dia 21 de julho na sequência de um afogamento, na Costa Rica, onde estava de férias com a família. Era, sobretudo, conhecido pelo papel de Theo na série 'The Cosby Show'.

