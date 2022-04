Foi no programa de Jada Pinkett Smith que Janelle Monáe abriu o coração e assumiu-se como pessoa não-binária.

No 'Red Table Talk', do Facebook Watch, a cantora, de 36 anos, disse: "Sou não-binária, não me vejo apenas como mulher".

"Sinto toda a minha energia. Sinto que Deus é muito mais do que 'ele' ou 'ela'. Se venho de Deus, sou tudo. Mas estarei sempre com as mulheres, e com as mulheres negras", acrescentou.

"Apenas vejo tudo o que sou, além do binário. Quando vejo as pessoas, vejo a sua energia primeiro. Não vejo como é que se identificam", realçou ainda.

