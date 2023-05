O cantor Ruben Aguiar foi o responsável pelo atropelamento e fuga ocorridos no passado mês de abril em Alcochete, distrito de Setúbal, segundo apurou o Notícias ao Minuto. Os crimes aconteceram após uma discussão na estação de serviço da A33.

Através de comunicado, a Polícia Judiciária conta - sem nunca identificar o artista - que o suspeito, de 36 anos, "de forma intencional e utilizando a viatura automóvel em que seguia, atropelou a vítima", um homem de 55 anos, que ficou internado durante cerca de um mês.

O Notícias ao Minuto sabe que Ruben Aguiar, já com antecedentes criminais, foi presente ao Tribunal do Barreiro este sábado, dia 20 de maio, tendo ficado em prisão preventiva. O processo transitou agora para o Tribunal do Montijo.

Entretanto, nas redes sociais, o cantor fez uma rara partilha. Numa fotografia dos filhos, escreveu o seguinte: "O pai ama-vos".



© Instagram/Ruben Aguiar

Vale lembrar que Ruben Aguiar é conhecido pelo popular tema 'Música do Gago', que no YouTube já conta com mais de 2 milhões e 700 mil visualizações. É presença assídua em programas de televisão dos três canais generalistas e tem milhares de fãs que o acompanham nas redes sociais.

