José Alberto Reis foi um dos convidados de Manuel Luís Goucha desta semana para mais uma conversa no programa vespertino que apresenta na TVI.

Com mais de 30 anos de carreira, o cantor romântico confessou que ainda não conseguiu alcançar o que queria.

"És o artista que querias ser?", questionou Goucha.

"Sonhei sempre muito mais alto. Só que tenho um problema, eu encostei-me. A dada altura da minha vida fazia caminhadas na montanha com o meu mestre de karaté e se calhar devia ter lutado mais", nota.

"Sonhava com mais público, mais amplitude. Há alturas em que atravessas o deserto e eu atravessei. São provações com as quais se cresce muito", evidencia.

"Vim para cantar em massa, para cantar para muita gente. Sinto que as coisas estão a mudar para mim. Sou muito dedicado à profissão. Não tem a ver com o enriquecer com música, mas com o reconhecimento interno", completa.

