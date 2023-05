Leandro surpreendeu tudo e todos esta quarta-feira, 24 de maio, ao partilhar na sua conta oficial de Instagram uma fotografia que marca pela ousadia e sensualidade.

O músico resolveu posar diante do espelho completamente nu.

"Não penses no que foi, pensa sim naquilo que és! Vamos lá verão estou ainda a preparar-me", pode ler-se na legenda do registo, no qual apenas tapa as partes íntimas com uma toalha de banho.

Eis abaixo a partilha que está a dar que falar entre os fãs:



© Reprodução Instagram/ Leandro

