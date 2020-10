O cantautor Filipe Pinto, vencedor do programa 'Ídolos' sofre um dos períodos mais delicados da sua carreira. Depois de ter visto todos os seus concertos cancelados devido à pandemia de Covid-19, o artista perdeu as gravações das suas novas músicas num assalto.

Em nota enviada à redação, a produtora que representa Filipe fez saber que "o carro do seu produtor foi assaltado e ficou sem o computador e o disco de back up que incluía as gravações do seu novo disco 'Telhados de Vidro'".

O disco estava "quase terminado" e o seu lançamento teve de ser adiado.

"A vida por vezes prega-nos rasteiras que nos deixam mais frágeis. Quando o meu produtor me ligou a informar que tinha sido assaltado o meu Mundo desmoronou. Dedicamos tantas horas de trabalho a criar, a ensaiar e a gravar as canções que nunca pensamos que algo assim possa acontecer. Resta-nos recomeçar a gravar e tornar estas canções ainda melhores”, lamenta Filipe nas suas redes sociais.

Na esperança de recuperar as suas músicas e reverter o adiamento de 'Telhados de Vidro' para 2021, o músico pede que quem tenha acesso à informação roubada a envie para pinto.filipe88@gmail.com.

Para Filipe Pinto, as suas músicas “estão acima de qualquer valor material". "são uma parte de mim", garante.

