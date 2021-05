Os Némanus, Sérgio e Hélder Vieira, estiveram esta quinta-feira no programa 'Cristina ComVida', onde pela primeira vez um dos irmãos da dupla contou a sua história de superação.

Sérgio Vieira, conhecido como Né, revela que antes de entrar no mundo do música fez muitas outras coisas.

"Fui pescador, fui pedreiro, fui tudo e agora já há uns anos que é só isto [a música]... e não sei se conseguia mudar", confessa, explicando que os dois irmãos são filhos de uma família de pescadores onde nunca faltou comida mas que sempre viveu sem grandes possibilidades.

"Estive dois anos a viver em contentores na Alemanha, dos 18 aos 20 anos, ao frio e à chuva porque a vida era difícil. Precisava de ganhar dinheiro para comprar um apartamento... e comprei em dois anos", realça.

Já o irmão Hélder recorda a tristeza que sentia por ver o irmão partir. "Lembro-me de ele ir e de eu chorar muito", conta o músico, que na época tinha 13 anos.

Regressado da Alemanha, Sérgio quis apostar na música e contou com a ajuda do irmão - o seu par de sempre. Atualmente, a dupla natural de Peniche faz enorme sucesso entre o público com os seus temas sempre animados.

Leia Também: Rita Pereira lembra cena "dura e emotiva" em novela após a morte da avó