Aníbal Henriques, da dupla Pedro & Henrique, foi o grande entrevistado de Manuel Luís Goucha na tarde desta terça-feira, 26 de junho. O artista falou sem pudores dos mais diversos aspetos da sua vida, nomeadamente, a dependência do haxixe.

Diagnosticado com uma doença autoimune, o cantor revela que a certa altura começou a consumir drogas, neste caso, haxixe, de maneira a aliviar as dores que sentia.

"Tive algumas dependências derivadas à doença... dependências de haxixe, a medicação não mudava nada", sublinha.

"Não havia medicação que me tirasse as dores. O haxixe não me tirava totalmente [as dores], mas deixava-me ficar mais tranquilo", sublinha.

Depois de três anos afastado do mundo da música, tempo durante o qual se dedicou a uma nova profissão, massagens holísticas, eis que agora Aníbal está de regresso com um álbum a solo.

