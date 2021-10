Chris Stapleton e a mulher, Morgane Stapleton, comemoraram 14 anos de casamento, na quarta-feira, 27 de outubro.

Neste dia especial, ambos recorreram às redes sociais para trocarem declarações de amor.

"Feliz aniversário para a mulher que me protege sempre", disse Chris no Twitter.

Por sua vez, Morgane escreveu: "Não me lembro muito bem da vida sem ti. Obrigada por me amares, por me ouvires e ensinares. Obrigada por me respeitares, por me dares tudo o que prezo nesta vida. Amo-te mais do que alguma vez serei capaz de dizer em palavras, mas vou passar o resto da minha vida aqui na terra a tentar. Feliz aniversário, meu amor".

De referir que o casal tem quatro filhos e uma filha em comum. Os nomes das crianças mantêm-se sem serem revelados publicamente.

