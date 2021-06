Chris Lane e Lauren Bushnell Lane deram as boas-vindas ao primeiro bebé, o pequeno Dutton Walker Lane, esta terça-feira, 8 de junho, em Nashville, Tennessee. Uma notícia que foi confirmada à People.

"Todos na sala, incluindo eu e a Lauren, ficaram surpreendidos por termos tido um bebé com 4kg! Não consegui perceber onde é que ele estava escondido na barriga dela", reagiu, na brincadeira, o cantor, de 36 anos, em conversa com a revista.

"Ver a Lauren a passar por todo o processo de parto - desde o início até ao momento de dar à luz - foi a coisa mais incrível que já testemunhei. Vivi uma emoção que nunca tinha sentido antes", acrescentou.

Lauren Bushnell Lane destacou o nascimento do filho no Instagram com duas carinhosas fotografias. "Nunca senti um amor incondicional imediato como o que sinto pelo Dutton. E passar por esta experiência com o Chris fez-me amá-lo e apreciá-lo ainda mais... Não pensava que isto fosse possível", disse.

Na mesma rede social, o artista também decidiu mostrar aos fãs um vídeo onde aparece a pegar no bebé ao colo, agradecendo desta forma todo o carinho e apoio recebido.

