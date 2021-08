O cantor brasileiro Zeca Pagodinho foi hospitalizado, no sábado, com sintomas de Covid-19. O compositor, que já tinha completado o esquema vacinal, está com sintomas leves.

Em comunicado citado pela imprensa internacional, a Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, onde Zeca Pagodinho está internado, revela que “o paciente apresenta bom estado geral, com sintomas leves, sem necessidade de suporte de oxigénio”.

O cantor, que é considerado um génio do samba, recebeu a segunda dose da vacina em julho e, na altura, apelou nas redes sociais à imunização da população: "Vai vacinar, vai vacinar", insistiu.

Recorde-se que nenhuma vacina oferece 100% de proteção, mas estudos científicos mostram uma elevada eficácia da vacina contra a Covid-19 na prevenção de sintomas graves, hospitalização e morte em caso de infeção

"Mesmo com todos os cuidados, Zeca Pagodinho acabou sendo infetado pela Covid-19, mas está com sintomas leves e internado apenas para ser melhor acompanhado pelos médicos. Já já ele sai dessa", escreveu a assessoria do cantor no Twitter.

Leia Também: AO MINUTO: Mais de 159 mil agendamentos para jovens dos 12 aos 15 anos