Manuel Luís Goucha voltou a dar provas de que o título de apresentador mais elegante e estiloso da televisão portuguesa lhe assenta na perfeição.

Para conduzir a emissão de sexta-feira do programa 'Goucha', o veterano apresentador elegeu um look arrojado que desmistifica uma combinação muito pouco usada no que respeita à moda masculina.

Goucha combinou um fato com uma camisa florida, provando assim que não há impossíveis nos seus coordenados. Aliás, a aposta de usar fatos com camisas floridas ou com padrão tem sido uma constante nas escolhas do apresentador, resultando sempre na perfeição.

Espreite a galeria e inspire-se nas escolhas de Manuel Luís Goucha.

