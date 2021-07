Este sábado, 17 de julho, Camilla Parker Bowles está de parabéns! A duquesa de Cornualha completa 74 anos de vida, data que aqui evidenciamos através da presente galeria.

Nela juntamos os últimos 20 visuais usados pela duquesa de Cornualha em público nos mais diversos compromissos.

Embora hoje seja um dia de festa, a verdade é que a entrada de Camilla para a família real britânica não foi bem entendida pelo público.

Se bem se recorda, a duquesa esteve envolvida num episódio de traição com o príncipe Carlos, quando este ainda era casado com a princesa Diana. Apesar de todas as polémicas, o amor dos dois acabou por vencer, sendo que acabaram por dar o nó em 2005.

O passado parece desta forma ter sido colocado para trás das costas...

