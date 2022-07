Camilla Parker Bowles não foi o membro da família real que fez o comentário racista sobre o filho do príncipe Harry e Meghan Markle, garantem fontes do Page Six.

As alegações surgem no novo livro de Tom Bower, que refere que a duquesa da Cornualha terá feito a seguinte pergunta: “Não seria giro que o vosso filho tivesse uma afro ruiva?”.

“A Camilla não é racista - posso assegurar que não foi o membro da realeza de que o Harry e a Meghan falaram”, afirmou, recordando a entrevista que o casal deu a Oprah Winfrey.

Nesta conversa, os duques de Sussex revelaram que houve uma pessoa do palácio que questionou o “quão escura seria a pele do filho” quando Meghan estava grávida de Archie.

“Sim, o Harry pode até nem gostar da Camilla, mas isso [comentário referido no livro] aconteceu há anos - muito antes de conhecer a Meghan ou do casamento deles. Não teve nada a ver com racismo”, acrescenta, notando que as declarações foram mal interpretadas.

