O rei Carlos III e a rainha Camilla surgiram particularmente sorridentes numa receção que aconteceu esta quinta-feira, 19 de outubro, no Palácio de Buckingham.

O monarca, de 74 anos, e Camilla, de 76, organizaram o evento com o objetivo de mostrar a sua gratidão às pessoas que estiveram envolvidas no planeamento do funeral da rainha Isabel II e da coroação do rei Carlos III.

Para a ocasião, a soberana elegeu um elegante vestido branco. Um dos acessórios que se destacou foi um alfinete de peito, em formato de coroa, que continha diamantes, rubis, safiras e esmeraldas.

Veja as imagens deste look verdadeiramente intemporal que mereceu os mais diversos elogios.

