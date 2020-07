É dia de aniversário no seio da família real britânica. Camila, duquesa da Cornualha, celebra esta sexta-feira, dia 17, 73 primaveras.

A data, como habitual, foi assinalada com uma nova fotografia oficial, dada a conhecer nas redes sociais.

A imagem mostra a mulher do príncipe Carlos no meio da natureza, no jardim da Clarence House, a residência oficial do casal.

Ora veja.

Leia Também: Princesa Ana discorda de opiniões fundamentais do irmão, Carlos