Depois de partilhar com o mundo que está à espera do primeiro filho, Camila Coelho mostrou-se radiante numa nova publicação na qual fala desta nova fase que vive ao lado do marido, Ícaro Coelho, com quem está há mais de uma década.

"Novo capítulo. Mãe e pai. 16 anos juntos e sonhamos com este momento há tantos anos. Nosso bebé está a caminho e estamos a explodir de felicidade. Sinto-me tão grata, abençoada e muito animada em viver o capítulo mais feliz da minha vida contigo. Parece que estou a sonhar", escreveu.

A famosa digital influencer brasileira, de 34 anos, enfrentou algumas dificuldades para engravidar devido à epilepsia. Contudo, conseguiu superar a doença e prepara-se agora para viver um dos seus maiores sonhos.

