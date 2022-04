Camila Coelho 'parou' o Instagram este domingo, 3 de abril, ao anunciar que está grávida pela primeira vez. A digital influencer brasileira superou os problemas de saúde que há vários anos eram obstáculos para que conseguisse cumprir um dos seus maiores sonhos, a maternidade.

"Quando o maior sonho da sua vida se torna realidade!!! Têm sido as 23 semanas mais felizes da minha vida! Depois de uma jornada sensível, com diferentes medos e muitas frustrações devido à minha epilepsia, Deus abençoou-nos com o presente mais especial da vida, o que mais sonhámos - o nosso BEBÉ! Estou muito feliz em finalmente partilhar com vocês", escreveu.

O anuncio da gravidez, vale notar, acompanhou imagens de uma produção fotográfica para a revista Vogue Brasil.

Camila Coelho, de 34 anos, aguarda assim a chegada do primeiro filho, fruto do casamento com Ícaro Coelho, com quem trocou alianças em 2010.

Leia Também: Camila Coelho, uma assumida fã de looks cor-de-rosa