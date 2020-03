Camila Cabello, 23 anos, e Shawn Mendes, de 21, formam um dos casais mais badalados no mundo da música, no entanto, e ao contrário do que se possa pensar, nem tudo é um 'mar de rosas' na vida dos artistas.

Em declarações durante o evento de prémios The Global, Camila foi questionada em relação à possibilidade de voltar a gravar mais uma música com o companheiro, após o sucesso 'Señorita'. "Eu quero mais, nós queremos mais, mas, honestamente, estamos nos 20 anos".

Trata-se então de falta de tempo? Não. A artista deu uma vertente inesperada das coisas.

"Não, nem é isso. Apenas estar apaixonada é esgotante, puxa por ti. Estamos a tentar acalmar-nos", sublinhou.

Recorde-se que Camila e Shawn estão juntos desde 2019.

Leia Também: Filho de David e Victoria Beckham quer casar após cinco meses de namoro