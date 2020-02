Brooklyn Beckham está mais apaixonado que nunca! O filho mais velho de David e Victoria Beckham, de 20 anos, está a namorar com Nicola Peltz há apenas cinco meses e, pelo que consta, já pensa em casamento.

Segundo a revista Heat, Brooklyn já falou do assunto com os pais. David considerou que o filho está a avançar "depressa demais", já Victoria não deixou de ficar feliz com a decisão.

"Depois do seu último relacionamento [com a modelo Hana Cross], a Victoria está tão feliz que o Brooklyn esteja com alguém que ela considera a combinação perfeita para ele (...) A Nicola é linda, rica, bem educada, ambiciosa, trabalhadora e muito respeitadora - e dá-se muito bem com ela", afirmou uma fonte à publicação.

A título de curiosidade, também David e Victoria ficaram noivos após seis meses de namoro.

