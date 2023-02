Bárbara Norton de Matos continua a aproveitar as férias no Vietname e partilhou, este sábado, novas imagens com os seus seguidores na cidade de Phan Thiet.

Em biquíni, a atriz voltou a aquecer as redes sociais, mas deixou um recado: o seu regresso a Portugal está para breve.

"Calma... respira e não adiar a Babs. Já estou quase quase a vestir a gola alta!", escreveu na rede social Instagram.

Fique com as imagens partilhadas por Bárbara Norton de Matos na galeria.

