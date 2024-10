Caitlyn Jenner fez 75 anos no dia 28 de outubro e, no dia seguinte, partilhou fotografias do seu jantar de aniversário.

"O jantar de aniversário ontem à noite em Malibu foi tão especial. Irei publicar mais porque aqui só aparecem algumas das pessoas que estiveram presentes. A família é tudo! Tantos filhos e tantos netos, todos no mesmo espaço, ao mesmo tempo. Todos tornaram a minha noite de aniversário tão especial... e as prendas, para lá de atenciosas e generosas, tornaram a noite muito mais divertida", lê-se na legenda da publicação.

Nela, é possível ver duas fotografias de Caitlyn Jenner e algumas das pessoas que lhe são mais próximas, incluindo o filho Brody Jenner e Kim Kardashian, de quem Caitlyn já foi padrasto.