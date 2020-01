A apresentadora e taróloga Maya usou durante o fim de semana as suas redes sociais para denunciar uma situação de alegados maus-tratos a animais por parte de uma figura pública cujo nome quis manter em segredo. A taróloga juntou à sua publicação, onde alegava que os cães estariam a passar "fome", têm "falta de água", "higiene inexistente" e que há "risco de doença", fotografias que mostravam os referidos animais.

As imagens tornaram-se virais nas redes sociais e deram origem a que várias associações de ajuda a animais em situações de maus-tratos viessem a público pronunciar-se sobre o caso.

No caso da Associação Amigos dos Animais - Costa de Caparica, estes informaram o público sobre a situação dos animais e confirmaram que a casa a que se referia Maya é de Ana Bastet, ex-mulher de João Cabeleira, guitarrista dos Xutos & Pontapés, e também ele dono dos cães.

"Hoje os Amigos dos Animais - Costa de Caparica estiveram a conversar com a Ana Bastet assim como estivemos com os seus animais (6) ao qual verificámos a situação, situação essa em que nada vimos de anormal, todos os animais têm chip, dois deles bastante idosos (14/15 anos). São animais bem ativos, porém nervosos pois as presenças ao portão têm sido bastantes. A própria também mencionou na conversa que começou a temer pela sua segurança assim como dos seus filhos. Esperámos na altura pela abordagem do IRA e depois seguiu se a nossa conversa ao qual ela nos solicitou pois não tem redes sociais para que pudéssemos falar acerca desta situação e seus animais. Para ajudar devemos primeiro perceber o porquê de algumas situações e depois então publicar e expor", escreveram os responsáveis pela referida associação.

Também o IRA usou a sua página oficial para fazer uma nota sobre o caso. "Relativamente à denúncia para dois canídeos em situação de abandono, mal nutridos e sem garantias das condições para o bem-estar dos animais, pedimos que cessem o envio das mesmas para nós uma vez que já nos estivemos no local e estamos a efetuar as devidas diligências em conformidade. Já falámos com a detentora dos animais e estamos a avaliar as circunstâncias", começou por esclarecer a página de Intervenção e Resgate Animal.

"Dos três animais presentes no pátio frontal, apenas um tem microchip. Dos três animais presentes, apenas dois apresentavam uma condição corporal de magreza, sendo a mesma justificada pela sua detentora como 'idade sénior' e nenhuma corroborada com a apresentação de qualquer documento legal (ex. boletim sanitário). A mesma alegou que a detenção dos animais é da responsabilidade do seu ex-marido [João Cabeleira] e não da própria. Pediram ajuda ao IRA, foi mobilizado um delegado para avaliar a situação e agiu-se em conformidade com as circunstâncias. Serão reportadas às autoridades competentes e disponibilizados meios para resgate ou acolhimento se necessário", adiantou mais tarde a mesma página.

