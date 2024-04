Numa altura em que as gravações de 'Cacau' já chegaram ao fim, o elenco da novela é surpreendido com mais uma boa notícia relacionada com esta produção.

A TVI acaba de anunciar, através de um comunicado enviado às redações, que 'Cacau' foi "adquirida pela Mediaset Espanha para transmissão no canal temático Divinity".

"Esta emocionante conquista assinala um marco significativo na expansão internacional da produção televisiva portuguesa", refere ainda o comunicado.

A TVI explica que a Mediaset Espanha é "um dos maiores grupos de comunicação em Espanha, com um portfólio diversificado de canais de televisão, incluindo o Divinity, voltado para o público feminino".

A venda dos direitos da novela, de acordo com o canal liderado por Cristina Ferreira e José Eduardo Moniz, representa "um reconhecimento do talento e da qualidade da produção portuguesa", tal como "uma oportunidade emocionante de compartilhar a riqueza da cultura televisiva portuguesa com uma audiência internacional ainda mais ampla".

'Cacau', recorde-se, é exibida diariamente, logo após o 'Jornal Nacional', e tem sido várias vezes a novela mais vista do dia.

