Meghan Markle está a viver uma nova fase com a mudança da família para o Canadá e a procura pelo seu lugar em Hollywood. Será que também no seu estilo vão acontecer alterações? Na opinião de Andrew Fitzsimons, cabeleireiro de Kim Kardashian, não podia ser mais evidente.

"Está a mudar-se para um novo espaço na sua vida e tenho a certeza de que o estilo dela vai alterar-se por causa disso. Acho que ela obviamente teve, nos últimos dois anos, que se vestir de maneira mais conservadora, com penteados mais conservadores. Sempre pareceu impecável em todas as variações de estilo, mas acho que vamos vê-la mais descontraída", afirmou, cita a revista Hello.

"Amo o estilo dela até hoje, é muito clássico e muito bonito. Mas acho que agora vamos começar a vê-la mudar o estilo e a explorar diferentes 'vibes' que nunca vimos antes. Adoraria vê-la com cabelos encaracolados, porque acho que ficaria absolutamente deslumbrante", frisou ainda.