Manubela recorreu à sua página de Instagram para esclarecer uma polémica na qual se viu envolvida por causa de Laura Figueiredo, uma das suas clientes (que o deixou de ser, entretanto).

"Existem parcerias que nós fazemos com pessoas que estão ao nosso lado, mas nem as parcerias têm de durar uma vida toda", começa por referir a profissional, muito conhecida entre os famosos.

"Eu tive um longo percurso ao lado da Laura Figueiredo, não a posso identificar porque fui bloqueada pela pessoa, e muito bem, se ela acha que são as formas de conduzir as coisas, está tudo certo. Foram 10 anos de um trabalho muito bonito que tivemos as duas", realça num vídeo que poderá ver na galeria.

"Para além do profissionalismo havia uma amizade, porém enquanto pessoas a vida vai se desenvolvendo e podem existir coisas que não nos caem bem, não nos fazem bem e que não merecemos passar por elas", reconhece, sem dar grandes pormenores sobre o problema que as dividiu.

Manubela afirma que "se sente envergonhada" de falar sobre o assunto, afirmando que em nada tem a ver com o que se passou recentemente.

"Tudo isto começou porque há um mês. A pessoa falou que tinha o cabelo manchado - não tinha o cabelo manchado, é normal quando se passa de loiro para acobreado que o cabelo com o tempo vai abrindo e vá buscando reflexos", evidencia, notando que este não foi o verdadeiro problema.

No final, Manubela afirma a necessidade de se ser grato em todas as ocasiões, realçando a sorte que teve na família que construiu e na educação que recebeu.

