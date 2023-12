Cristina Ferreira está de volta ao programa 'Dois às 10' (uma vez que se encontra a substituir Maria Botelho Moniz, que continua de licença de maternidade) depois de ter folgado esta terça-feira, 26 de dezembro, tendo em conta que trabalhou no dia de Natal à noite, no 'Big Brother'.

Sempre animada, a comunicadora partilhou nas stories da sua página de Instagram um vídeo no qual cumprimenta Cláudio Ramos - com quem apresenta o formato - que está no camarim a preparar-se para mais um programa.

"E passou o Natal e cá estamos outra vez, não é Cláudio Ramos? Sentiste a minha falta?", perguntou, entre risos.

A resposta do apresentador foi afirmativa.

