Dwayne Johnson é a personalidade mais bem paga do Instagram, segundo a última análise da empresa de marketing digital Hopper HQ.

Estima-se que o ator, que conta com 187 milhões de seguidores na rede social, arrecade cerca de 1 milhão de dólares (883,885 euros) por publicação.

Deste modo, 'The Rock', como é conhecido, destrona a empresária Kylie Jenner, que surge agora em segundo lugar no ranking com 181 milhões de seguidores e 986 mil dólares (871 mil euros) por publicação.

Ainda no pódio, em terceiro lugar, o português Cristiano Ronaldo com 224 milhões de seguidores e 889 mil dólares (785 mil euros) por post.

