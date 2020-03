Daniela Pimenta está no centro de uma nova polémica. A ex-concorrente do programa ‘Casa dos Segredos’, da TVI, voltou a ser acusada de burla publicamente, desta vez pela ama que contratou para a ajudar a cuidar dos seus três filhos.

Daniela viajou para as Filipinas, onde ia tirar duas semanas de férias e depois começar a trabalhar, e levou consigo uma jovem, Renata, para a ajudar com as crianças. Dois dias depois de ter chegado ao local, a jovem mostrou vontade em voltar a Portugal para ajudar o pai que estaria a morrer.

Seguiram-se dias de "choro compulsivo", até que Renata decidiu ir embora com a ajuda de um familiar que lhe pagou a passagem de avião.

“Ninguém lhe fez mal nenhum”, garante a ex-’Casa dos Segredos’, que diz ter percebido mais tarde que, afinal, o pai da jovem estava bem de saúde. Ainda assim, esta diz ter-se disponibilizado a ajudar no que fosse necessário.

Dias depois de a ama ter embarcado, Daniela diz ter começado a ser chantageada. Renata pede que esta lhe pague a semana que trabalhou e ameaça, caso o pagamento não se verifique, difamar a celebridade em revistas e jornais.

“Ela esta-me a obrigar a pagar a semana que ela se quis ir embora pelo próprio pé (…) a dizer que me ia difamar porque eu não lhe paguei os dias. Ela não tinha de receber nada, está a obrigar-me a pagar a viagem quando nem sequer fui eu que a mandei embora”, conta, garantindo que pagou 300 pela semana em que esta trabalhou (ainda em Portugal).

Como forma de comprovar a sua versão dos factos, Daniela partilhou publicamente a troca de mensagens onde fica visível a alegada chantagem de que diz ser alvo.

Leia Também: Daniela Pimenta, da 'Casa dos Segredos', está grávida do quarto filho?