À luz de um caso de bullying que aconteceu recentemente no Seixal, onde um jovem acabou por ser atropelado ao fugir de uma colega que insistia em persegui-lo, a temática acabou por ficar na ordem do dia, com algumas figuras públicas a chamar atenção para o assunto e para a importância de se educar as crianças corretamente.

Uma dessas pessoas foi a atriz Andreia Dinis que acabou por dar o seu testemunho no Instagram.

"Esta sou eu, do alto dos meus 12 anos. Uma miúda alegre, divertida, com amigos... que sofria de bullying", refere na sua conta de Instagram.

"Sempre fui demasiado magra, demasiado alta, demasiado 'tábua' para a minha idade e isso, aos olhos de todas as restantes crianças ditas 'normais', foi sempre motivo de gozo e piadola (ainda hoje, passados 30 anos, me lembro de algumas das alcunhas... incrível). Sempre sorri e levei mas sei as marcas que me deixaram", relembra.

"Sei o que era chegar a casa e chorar por 'não ser igual', sei o que era vestir calças de fato de treino dentro dos jeans para ganhar algum volume! Este problema irá existir sempre. Existirá sempre os que gozam e os que são gozados e isso é assustador. Ainda mais quando tens filhos", lamenta.

Por fim, deixa um apelo: "Eduquem as vossas crianças a respeitar as diferenças, a respeitar o próximo. Brincar sim, MAGOAR NÃO!!!!!".

