Sara Norte resolveu esta sexta-feira usar as suas redes sociais para partilhar com os seguidores um desabafo sobre os seus dias de quarentena.

Depois de "61 dias" em casa, a atriz confessa estar cansada da rotina. "Estou com o buço gigante, com as sobrancelhas por fazer e cheia de cabelos brancos... Mas este fim de semana vou tratar de mim. Sinto falta.. Disso e de trabalhar, de me sentir útil e de poder abraçar os meus... Tenho tantas saudades", lamentou ainda a filha de Vítor Norte na legenda de uma foto onde se mostra aos fãs ao natural.

Leia Também: Sara Norte comemora 4 anos de namoro: "Contigo aprendi o que é o amor"