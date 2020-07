Bryshere Grey, ator que ficou conhecido por dar vida à personagem de Hakeem Lyon na série 'Empire', foi detido pelas autoridades após, alegadamente, ter agredido a mulher. O caso passou-se no Arizone, Estados Unidos, conforme noticia o Hollywood Reporter.

A detenção aconteceu na noite do passado domingo, dia 12, depois de ter sido feita a respetiva denúncia.

É referido que a mulher em questão pediu ajuda numa bomba de gasolina, apresentando vários ferimentos visíveis no corpo e revelando-se abalada, uma vez que garantiu ter sido asfixiada pelo artista.

Quando confrontado com as autoridades acerca do assunto, Bryshere recusou-se a falar, tendo sido detido já na segunda-feira. Agora, enfrenta acusações de agressão, lesão corporal grave e má conduta.

