Bryce Dallas Howard revelou esta quinta-feira, dia 22 de setembro, que foi pressionada a perder peso para participar no filme 'Mundo Jurássico: Domínio', que estreou em junho deste ano. Quem a defendeu foi o realizador Colin Trevorrow, como contou em entrevista ao site britânico Metro.

"Pediram-me para não mostrar o meu corpo natural no cinema. E no terceiro filme, foi porque havia muitas mulheres no elenco... então a conversa surgiu novamente: 'Temos de pedir à Bryce para perder peso. [O Colin] disse algo como 'existem muitos tipos de mulheres neste planeta e existem muitos tipos de mulheres no nosso filme'", contou a atriz de 41 anos.

Bryce acabou por ignorar estas sugestões e sente-se feliz com essa decisão. "Fiz muitas acrobacias que não seriam possíveis se eu estivesse a fazer dieta. Estou muito emocionada por tudo o que fiz e consegui fazê-lo com o meu corpo, que estava na sua força máxima", disse ainda.

