Bryan Adams revelou que foi a um hospital em Milão, Itália, depois de ter chegado ao país e de lhe ter sido dito que tinha contraído, uma vez mais, Covid-19, apenas algumas semanas depois de ter cancelado a sua presença no espetáculo Tina Turner's Rock and Roll Hall of Fame.

Tendo partilhado fotografias de si mesmo no Instagram, este escreveu na legenda: "Aqui estou eu, acabado de chegar a Milão, e testei positivo positivo pela segunda vez num só mês. Por isso, aqui vou eu para o hospital. Obrigada pelo apoio".

Não se sabe se o resultado do teste se deveu ao facto do músico ter contraído o vírus novamente, ou porque, como já aconteceu com muitas pessoas, este continuar a testar positivo apesar de já ter passado o período de perigo de contágio.

A imprensa internacional nota que Bryan Adams foi levado para o hospital de maneira a fazer testes mais aprofundados e assim perceber o que de facto se passa.

