Joana Albuquerque foi convidada de Manuel Luís Goucha esta quarta-feira, no programa das tardes da TVI, e um dos temas que não escapou à curiosidade do apresentador foi a relação com Bruno Savate.

Depois dos altos e baixos dentro da casa do 'Big Brother - Duplo Impacto', o casal tinha reatado o namoro, mas entretanto o romance terminou, como a jovem designer confirmou.

A vencedora do reality show afirmou que "gosta de Bruno Savate pela pessoa que ele é", mas neste momento "ele não merece" a sua atenção.

Questionada sobre os motivos que levaram ao fim do namoro, Joana adiantou que não houve uma razão específica. "Desentendemo-nos. Acho que já não há volta a dar. [...] Não correspondeu ao que eu esperava que fosse, também não vou andar a bater no ceguinho. Ele deixou-me de falar completamente, não temos qualquer contacto", afirmou.

"Fui ignorada durante alguns dias e decidi acabar", acrescentou, revelando que chegou a bloquear Bruno no Instagram, mas entretanto já desbloqueou.

