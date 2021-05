As ex-concorrentes de 'Big Brother' terminaram as respeitavas relações com Gonçalo Quinaz e Bruno Savate.

Agora que ficaram solteiras, Jéssica Nogueira e Joana Albuquerque parecem ter deixado para trás as discórdias criadas durante o 'Big Brother - Duplo Impacto'. As duas jovens aproveitaram a noite de terça-feira para jantarem juntas e colocarem a conversa em dia, tal como provam as imagens partilhadas por ambas nas suas redes sociais. O encontro das ex-concorrentes do 'BB' surge dias depois de, alegadamente', Joana e Jéssica terem terminado os relacionamentos com os respetivos namorados: Bruno Savate e Gonçalo Quinaz. Leia Também: Isabela Cardinali venceu reality show mas TVI nunca lhe deu o prémio