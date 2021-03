Se estava a aguardar o horário de 'Como é que o bicho mexe?', Bruno Nogueira acaba de anunciar que vai estar em direto na noite desta terça-feira, dia 2, pelas 22 horas.

O comediante não adiantou, no entanto, se vai realizar mais sessões esta semana.

Os diretos do 'Bicho' estrearam há um ano na conta de Instagram de Bruno Nogueira e atualmente não têm um horário definido. O humorista anuncia as datas no início de cada semana.

