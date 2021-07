Bruno Nogueira recorreu este domingo, dia 11, às suas redes sociais para fazer um apelo importante com o objetivo de ajudar o pequeno Miguel, que recentemente passou pela rejeição de um transplante de medula óssea.

"Falei com a mãe do Miguel no Bicho. O Miguel é um valente, mas continua a precisar da ajuda de todos nós", escreve o humorista ao lembrar a sua conversa com Sandra Venâncio Caeiro, mãe do pequeno Miguel, nos diretos de 'Como é que o Bicho Mexe?'.

Às suas palavras, Bruno Nogueira junta uma ligação direta para a publicação onde a mãe do menino faz um importante apelo à doação de sangue.

"Rejeição do transplante e na medula do Miguel não há células da mamã. Já chorámos muito e já nos erguemos novamente. Vamos colher novas células à mamã e seguir para novo transplante, ainda não podemos adiantar muito mais porque o plano definitivo só será estabelecido durante a próxima semana", começa por explicar Sandra, justificando o pedido que se segue.

"Há 37 dias que o Miguel não tem células na medula e que sobrevive à custa das transfusões de sangue e plaquetas que vai recebendo diariamente. Desde já o meu muito muito obrigado a todos os dadores de sangue. Ainda assim, tem havido dias em que o #IPOLisboa fica sem reservas, por isso apelo a todos os que possam que vão doar sangue", apela.

Veja abaixo a publicação completa e fique a saber como pode ajudar o pequeno Miguel:

