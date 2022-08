Bruno de Carvalho e Liliana Almeida estão prestes a dar o nó. O casal vai trocar alianças já no próximo dia 2 de setembro de forma a oficializar um amor que é cada vez mais intenso.

O ex-presidente do Sporting recorreu às redes sociais para, uma vez mais, se mostrar completamente rendido à companheira. "Almoço a dois. Me and My Queen. Amo-te até ao infinito", pode ler-se.

Na imagem, os dois surgem muito sorridentes e num cenário marcado por relva, árvores e mar.