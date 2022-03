Ex-presidente do Sporting e antigo concorrente do 'Big Brother Famosos' já reagiu nas redes sociais após entrevista no 'Dois às 10'.

Bruno de Carvalho e Liliana Almeida estiveram esta quarta-feira, 30 de março, no programa 'Dois às 10', da TVI, e falaram sobre a relação, aliás, mostraram vontade em ter um filho em comum. Entretanto, o ex-presidente do Sporting e antigo concorrente do 'Big Brother Famosos' decidiu recorrer às redes sociais para falar sobre a referida entrevista, destacando mais uma vez o amor que une o casal. "Hoje no 'Dois às 10', da TVI, eu e a minha rainha, Liliana Almeida, mostrámos que o amor à prova de tudo tem nome: Bruno e Liliana", escreveu junto de uma fotografia do casal quando estava no programa. Após a partilha, a cantora não tardou a comentar: "Agora é só viver, meu amor, é seguirmos blindados pelo nosso amor, rodeados por quem nos blinda". Leia Também: Bruno de Carvalho faz revelação sobre pedido de casamento