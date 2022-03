Liliana Almeida e Bruno de Carvalho foram convidados do 'Dois às 10' desta quarta-feira, dia 30, para comentarem a relação que começou dentro da casa do 'Big Brother Famosos' e que chegou ao 'sim' recentemente com o pedido de casamento durante a viagem à Islândia.

O pedido aconteceu no dia de aniversário da cantora, durante um direto nas redes sociais, e rapidamente se tornou o tema do momento. Contudo, o ex-presidente do Sporting revelou agora que a live aconteceu depois do verdadeiro pedido.

"Eu pedi-a em casamento de manhã, quando acordámos, mas achei que devíamos partilhar esse momento", explicou.

"Pensei em fazermos um direto onde lhe fazia o pedido. [No momento do direto] já estava falado com os meus pais e com os pais da Liliana, mas quisemos partilhar com as pessoas que nos são especiais", acrescentou.

Com o tema do noivado 'em cima da mesa', Cláudio Ramos, apresentador do formato, arriscou-se a perguntar se poderia estar presente na cerimónia. 'Pedido' que foi acedido pelos noivos.

"Garantidamente que o Cláudio vai ter convite. É importante que pessoas que tenham exposição tenham tido aquela atitude de indignação porque realmente foi exagerado", rematou Bruno de Carvalho, referindo-se à posição que Cláudio Ramos tomou quando se deu a polémica relacionada com a denúncia por violência doméstica ao DJ.

