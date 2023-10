Depois de terem perdido o voo para Itália, Bruno de Carvalho e Liliana decidiram não correr o mesmo risco no regresso a Portugal.

Terminadas as férias, o casal já está no aeroporto para voltar e Bruno de Carvalho publicou um vídeo divertido no qual deixou a 'receita' para não perderem novamente o voo.

"Bem, malta, não há fome que dê em fartura, e portanto viemos para o aeroporto cinco horas antes! Portanto se não for desta vez, também não é vez nenhuma", começou por dizer o antigo presidente do Sporting, ao que Liliana acrescentou: "Tivemos muito juízo".

Veja o vídeo deste momento na galeria.

