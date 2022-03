Liliana Almeida e Bruno de Carvalho querem ter filhos em comum. O casal esteve esta manhã no programa 'Dois às 10', da TVI, e falou pela primeira vez sobre os planos para a relação, nomeadamente o aumento da família.

Questionado por Cláudio Ramos se quer voltar a ser pai, o DJ garantiu que "sim". "Eu quero ser mãe, já falámos sobre isso", acrescentou Liliana logo de seguida.

Contudo, Bruno e Liliana contaram que a relação vai evoluir segundo uma 'ordem' de etapas. "Vamos dizer a verdade toda: 1.º vivermos juntos, 2.º casarmos e 3.º termos um filho", explicou o ex-presidente do Sporting.

Neste sentido, o casal já está em processo de mudança de casa e a cantora já disse 'sim' ao pedido de casamento que Bruno de Carvalho lhe fez durante a viagem à Islândia.

Recorde-se que o DJ é já pai de três raparigas: Ana Catarina, fruto do casamento com a bielorussa Iryna Yankovich, Diana, da união com Cláudia Dias Gomes, e Leonor, que resulta do casamento entretanto terminado com Joana de Ornelas.

