Bruno de Carvalho e Liliana Almeida foram hoje, 14 de fevereiro, convidados do programa de Júlia Pinheiro. Um dos temas abordados pelo casal - que se formou no reality show da TVI 'Big Brother' - relacionou-se com os planos de terem um filho em comum.

O antigo presidente do SCP revelou que tentou fazer reversão de uma vasectomia várias vezes, não conseguindo, tendo por isso encontrado uma alternativa.

"Tem de ser in vitro, tem processos, eu já fiz o meu", sublinha.

Contudo, os planos tiveram de ser adiados devido aos problemas de saúde dos pais de Bruno. "O ano passado não foi um ano muito simples, porque mexeu muito connosco", lembra.

"Não nos estávamos a ver a dar o apoio que eles tiveram necessidade e depois nós a enveredar por uma situação em que teríamos outro ser a precisar de apoio", revela.

Agora, com os pais já "estabilizados", Bruno e Liliana garantem que ter um filho depende apenas da sua decisão.

Veja o momento.

